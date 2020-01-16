Евросоюз может подать жалобу в ВТО на торговую сделку США с Китаем

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Еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган заявил, что Европейский союз может подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на торговую сделку США с Китаем.
Евросоюз может подать жалобу в ВТО на торговую сделку США с Китаем
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если анализ соглашения покажет, что подписанный договор по первой фазе торговой сделки между США и Китаем нарушает нормы свободной торговли. 

«Да, я согласен с оценкой, что в результате это оказывается регулируемой торговлей», — сказал он.

Как указывает агентство, данное соглашение обязывает Китай покупать товары США, включая продукцию компании Boeing, что способно нанести удар по европейским авиапроизводителям.

«Мы детально не изучили документ, но изучим, и если встанет вопрос о соответствии нормам ВТО, мы, конечно, подадим жалобу», — добавил Хоган.

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки в Вашингтоне.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал торговые отношения США и Китая.

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