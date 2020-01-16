Эксперт оценил торговые отношения США и Китая

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Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал торговые отношения США и Китая.
Эксперт оценил торговые отношения США и Китая
  • Reuters

По его словам, Штаты стремятся восстановить баланс в торговых отношениях с Китаем.

«Взаимная торговля между странами огромная, но у США наблюдается дефицит в сотни миллиардов долларов. Китай больше продаёт Штатам, чем покупает. Трампа это не устраивает, он настаивает, чтобы Пекин больше закупал. И во-вторых, Китай использует свою валютную политику, понижая курс юаня, делая свои товары более дешёвыми и привлекательными. Но Америка в любом случае для Китая — огромнейший рынок, без неё будет сложно», — убеждён эксперт.

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки в Вашингтоне.

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