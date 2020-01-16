Счётная палата США заявила о нарушении Белым домом закона

Счётная палата США постановила, что администрация американского президента Дональда Трампа нарушила закон, задержав выделенную конгрессом военную помощь Украине.

«Летом 2019 года административно-бюджетное управление воздержалось от обязательства выделить Министерству обороны деньги на помощь Украине в области безопасности», — говорится в рапорте Счётной палаты. Документ опубликовал NBC.

В ведомстве указали, что «соблюдение закона не позволяет президенту подменять принятые конгрессом законы собственными политическими приоритетами».

«Таким образом, административно-бюджетное управление нарушило закон о контроле за расходованием бюджетных средств», — отметили там.

Летом 2019 года СМИ писали, что Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине, чтобы убедиться, что выделенные средства используются в интересах Соединённых Штатов. В сентябре источники сообщали, что американский президент поручил заморозить выделение почти $400 млн на помощь Украине за несколько дней до телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он также заявлял, что будет задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад».