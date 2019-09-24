AP: Трамп заморозил выделение средств Украине

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Президент США Дональд Трамп поручил заморозить выделение почти $400 млн на помощь Украине за несколько дней до телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Associated Press со ссылкой на два источника.
AP: Трамп заморозил выделение средств Украине
  • Reuters

Как пишет агентство, позднее Трамп утверждал, что не сделал ничего плохого во время разговора с украинским коллегой, а также отрицал заявления других политиков о том, что он призывал Зеленского поспособствовать расследованию в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в беседе с Зеленским пытался заставить Киев начать расследование против Байдена-младшего.

Демократы в конгрессе стали требовать обнародования содержания разговора, пригрозив импичментом. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что знает содержание беседы и «никакого давления не было».

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