AP: Трамп заморозил выделение средств Украине
- Reuters
Как пишет агентство, позднее Трамп утверждал, что не сделал ничего плохого во время разговора с украинским коллегой, а также отрицал заявления других политиков о том, что он призывал Зеленского поспособствовать расследованию в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в беседе с Зеленским пытался заставить Киев начать расследование против Байдена-младшего.
Демократы в конгрессе стали требовать обнародования содержания разговора, пригрозив импичментом. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что знает содержание беседы и «никакого давления не было».