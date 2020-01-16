Ирак не разрешал США возобновлять военные операции в республике

Багдад не давал разрешения американским военным возобновлять операции на территории Ирака, заявил пресс-секретарь верховного главнокомандующего иракских вооружённых сил.

Об этом сообщает Sky News Arabia.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: لم يتم منح موافقات لاستئناف عمليات الجيش الأميركي — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) January 16, 2020

Как ранее писала газета The New Yourk Times со ссылкой на источник, армия США возобновила совместные с Ираком операции против террористической группировки «Исламское государство»*, которые прервались в начале января.

10 января Ирак призвал США прислать своих представителей для разработки механизмов вывода иностранных войск с иракской территории. Госдеп заявил, что США не намерены обсуждать с Ираком вывод американских войск.

Такое решение иракский парламент принял после того, как Вашингтон осуществил на территории республики удары, в результате которых был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.