В Госдуме оценили слова депутата ЕП об «искажении» Россией истории

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление депутата Европарламента Манфреда Вебера о том, что российское руководство пытается переписать историю Второй мировой войны.

По мнению Вебера, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привёл к началу Второй мировой войны.

«Попытки переписать историю со стороны таких европейских политиков очевидны, и мы наблюдаем подобное постоянно», — сказал Чепа.

Депутат отметил, что пакт Молотова — Риббентропа «вовсе не являлся причиной», приведшей к войне, и добавил, что нужно «оценивать исторические события со всех сторон».

Ранее депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил руководство России в попытках переписать историю Второй мировой войны.