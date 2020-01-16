В Госдуме оценили слова депутата ЕП об «искажении» Россией истории
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- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
По мнению Вебера, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привёл к началу Второй мировой войны.
«Попытки переписать историю со стороны таких европейских политиков очевидны, и мы наблюдаем подобное постоянно», — сказал Чепа.
Депутат отметил, что пакт Молотова — Риббентропа «вовсе не являлся причиной», приведшей к войне, и добавил, что нужно «оценивать исторические события со всех сторон».
Ранее депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил руководство России в попытках переписать историю Второй мировой войны.