В Госдуме прокомментировали слова Путина о необходимости бороться с искажением истории

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Кирилл Горшенин
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT слова президента России Владимира Путина о необходимости бороться с попытками переиначить историю.
В Госдуме прокомментировали слова Путина о необходимости бороться с искажением истории
  • РИА Новости

Белик обратил внимание на актуальность данного заявления с учётом попыток некоторых политиков переписать историю.

«Предложение президента — ожидаемая реакция на систематические попытки некоторых зарубежных политиков переписать историю. Недопустимо, когда звучат голословные заявления, не подкреплённые никакими фактами или архивными документами», — заявил парламентарий.

Ранее российский лидер заявил, что Россия должна противопоставить факты «наглому вранью, попыткам переиначить историю».

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