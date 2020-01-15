В Госдуме прокомментировали слова Путина о необходимости бороться с искажением истории
- РИА Новости
Белик обратил внимание на актуальность данного заявления с учётом попыток некоторых политиков переписать историю.
«Предложение президента — ожидаемая реакция на систематические попытки некоторых зарубежных политиков переписать историю. Недопустимо, когда звучат голословные заявления, не подкреплённые никакими фактами или архивными документами», — заявил парламентарий.
Ранее российский лидер заявил, что Россия должна противопоставить факты «наглому вранью, попыткам переиначить историю».