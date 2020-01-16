Си Цзиньпин поздравил Трампа с наступлением китайского Нового года
«Через несколько дней наступит Новый год по лунному календарю — Праздник весны, Чуньцзе», — цитирует ТАСС послание Си Цзиньпина.
Помимо самого президента США, китайский лидер также поздравил его супругу и остальных членов его семьи.
Он также добавил, что готов поддерживать с американским президентом тесные контакты.
Ранее Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки в Вашингтоне.