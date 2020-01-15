Путин призвал ядерные державы устранить предпосылки глобальной войны

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Пять ядерных держав, являющихся членами СБ ООН, должны приступить к работе по устранению угрозы предпосылок глобальной войны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
Путин призвал ядерные державы устранить предпосылки глобальной войны
  • РИА Новости

Как указал глава государства, в мире непредсказуемо и неуправляемо развиваются события и в настоящее время назрел «серьёзный и прямой разговор» об основах и принципах стабильного миропорядка, об «острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество».

По словам президента, необходимо проявить политическую волю, мудрость и мужество.

«Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны — основательницы Организации Объединённых Наций. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны прежде всего начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны», — добавил он.

Путин отметил, что необходимо выработать «обновлённые подходы к обеспечению стабильности на планете», которые бы учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений.

«Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнёрами. Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю», — подчеркнул он.

Осенью глава МИД России Сергей Лавров, выступая на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, призвал страны ООН поддержать российско-американское заявление о недопустимости ядерной войны.

RT вёл прямую трансляцию.

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