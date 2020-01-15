Посол ЕС оценил отношения России и Запада

Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что в настоящий момент отношения России и Запада хуже, чем во время холодной войны.

«Я считаю, что это не новая холодная война, это потенциально гораздо более опасная ситуация, потому что во время холодной войны было значительно больше стабильности и предсказуемости», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что доказательством его слов может служить тот факт, что во время холодной войны сторонам удалось заключить соглашения о контроле над вооружениями, которые теперь перестают действовать.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал не допустить возврата к холодной войне между Россией и США, которая может привести к уничтожению всей цивилизации.