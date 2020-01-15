Посол ЕС оценил отношения России и Запада
- Reuters
«Я считаю, что это не новая холодная война, это потенциально гораздо более опасная ситуация, потому что во время холодной войны было значительно больше стабильности и предсказуемости», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что доказательством его слов может служить тот факт, что во время холодной войны сторонам удалось заключить соглашения о контроле над вооружениями, которые теперь перестают действовать.
Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал не допустить возврата к холодной войне между Россией и США, которая может привести к уничтожению всей цивилизации.