Посол ЕС оценил отношения России и Запада

Короткая ссылка
Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что в настоящий момент отношения России и Запада хуже, чем во время холодной войны.
Посол ЕС оценил отношения России и Запада
  • Reuters

«Я считаю, что это не новая холодная война, это потенциально гораздо более опасная ситуация, потому что во время холодной войны было значительно больше стабильности и предсказуемости», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что доказательством его слов может служить тот факт, что во время холодной войны сторонам удалось заключить соглашения о контроле над вооружениями, которые теперь перестают действовать.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал не допустить возврата к холодной войне между Россией и США, которая может привести к уничтожению всей цивилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить