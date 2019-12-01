Горбачёв призвал не допустить новой холодной войны между Россией и США

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в интервью CNN призвал не допустить возврата к холодной войне между Россией и США, которая может привести к уничтожению всей цивилизации.

«Я думаю, этого нужно избежать.. Хорошо, что во всём мире... люди реагируют... ораторы, политики... понимают, что нельзя допустить этого. Возврат новой холодной войны, которая окажется горячей... это разрушение всей нашей цивилизации. Этого нельзя допустить», — подчеркнул экс-президент СССР.

Горбачёв также выразил тревогу в связи с прекращением действия ряда соглашений между Россией и США по контролю над вооружениями, которое может привести к непредсказуемым последствиям.

«Это первые шаги к разрушению того, что разрушать не следует ни в коем случае. Так что если эта тенденция сохранится, то возможен любой сценарий развития событий. Это недопустимо», — предупредил он.

Ранее Горбачёв отметил стремление стран Запада присвоить победу в холодной войне, несмотря на общий вклад в её завершение СССР и западных государств.

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН согласился с позицией Горбачёва и напомнил, что в холодной войне не бывает победителей.