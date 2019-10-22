Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне

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Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне
  • РИА Новости

«Я считаю, что в холодной войне победителей быть не может. И Михаил Сергеевич подтвердил это полностью своим заявлением. Я с ним полностью согласен», — сказал Шушкевич.

По его словам, было много достижений с обеих сторон, но было и много недостатков. Как отметил Шушкевич, холодная война потому и холодная, что в ней не бывает победителей.

Со своей стороны, телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с ФАН заявил, что историю не переписать последующими выступлениями в западной прессе.

Ранее российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности возвращения в обстановку холодной войны, подчеркнул, что Россию это затронуло бы в наименьшей степени.

Также глава государства призвал отказаться от принципов холодной войны и «блоковой философии» ради достижения мировой безопасности.

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