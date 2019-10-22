Горбачёв назвал окончание холодной войны общей победой

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Окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя, считает бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

«Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу. При этом не подумали: а как это будет воспринято в России, русскими, которые столько сделали для прекращения холодной войны и гонки вооружений», — сказал Горбачёв в интервью газете Welt am Sonntag. Его слова приводит Горбачёв-Фонд.

Он добавил, что на Западе не подумали, как это повлияет на политику и на отношения с Россией.

«И начали вести себя так, как будто теперь Западу все позволено: применять силу без санкции Совета Безопасности ООН, нарушать международные договоры, навязывать свои условия», — сказал Горбачёв.

Ранее российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности возвращения в обстановку холодной войны, подчеркнул, что Россию это затронуло бы в наименьшей степени.

Также глава государства призвал отказаться от принципов холодной войны и «блоковой философии» ради достижения мировой безопасности.

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