Горбачёв отметил стремление Запада присвоить победу в холодной войне
«Они хвастались, а затем, кстати, и СМИ начали это делать. При этом они никогда не задумывались над тем, как это воспримут русские в России, которые сделали так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений», — заявил он.
Ранее лидер России Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya оценил возможность гонки вооружений привести к новой холодной войне.
В июне на пленарном заседаним ПМЭФ-2019 Путин признал, что архитектура мировой экономики изменилась после завершения холодной войны.