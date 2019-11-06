Горбачёв отметил стремление Запада присвоить победу в холодной войне

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в интервью изданию Welt отметил, что страны Запада объявили себя победителями в холодной войне, хотя её завершение стало возможным благодаря общим усилиям Советского Союза и западных государств.

«Они хвастались, а затем, кстати, и СМИ начали это делать. При этом они никогда не задумывались над тем, как это воспримут русские в России, которые сделали так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений», — заявил он.

Ранее лидер России Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya оценил возможность гонки вооружений привести к новой холодной войне.

В июне на пленарном заседаним ПМЭФ-2019 Путин признал, что архитектура мировой экономики изменилась после завершения холодной войны.

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