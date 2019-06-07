Путин: архитектура мировой экономики после холодной войны изменилась

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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2019 заявил, что архитектура мировой экономики изменилась после окончания холодной войны.
Путин: архитектура мировой экономики после холодной войны изменилась
  • РИА Новости

«После окончания холодной войны, включения в процессы глобализации новых рынков архитектура мировой экономики кардинально изменилась», — сказал российский лидер.

По его словам, доминирующая модель развития, основанная на западной, так называемой либеральной традиции стала претендовать не просто на глобальную, а на универсальную роль.

«Главным драйвером сложившейся модели глобализации выступила мировая торговля», — добавил Путин.

При этом он отметил, что мировой кризис 2008—2009 годов показал, что механизм глобального роста начал давать сбой.

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