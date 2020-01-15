МИД России заявил о заинтересованности стран ЕС во взаимодействии с Москвой

Заместитель главы МИД России Александр Грушко на сессии Гайдаровского форума заявил, что в министерстве видят интерес стран ЕС к развитию взаимодействия с российской стороной.

«Мы констатируем, что появляется всё больше признаков того, что страны ЕС заинтересованы в развитии сотрудничества с нами», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с сайтом argumenti.ru прокомментировал санкции Евросоюза против России.

В декабре первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил продление ЕС экономических санкций против России.