МИД России заявил о заинтересованности стран ЕС во взаимодействии с Москвой
- РИА Новости
«Мы констатируем, что появляется всё больше признаков того, что страны ЕС заинтересованы в развитии сотрудничества с нами», — цитирует его ТАСС.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с сайтом argumenti.ru прокомментировал санкции Евросоюза против России.
В декабре первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил продление ЕС экономических санкций против России.