МИД России заявил о заинтересованности стран ЕС во взаимодействии с Москвой

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Заместитель главы МИД России Александр Грушко на сессии Гайдаровского форума заявил, что в министерстве видят интерес стран ЕС к развитию взаимодействия с российской стороной.
МИД России заявил о заинтересованности стран ЕС во взаимодействии с Москвой
  • РИА Новости

«Мы констатируем, что появляется всё больше признаков того, что страны ЕС заинтересованы в развитии сотрудничества с нами», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с сайтом argumenti.ru прокомментировал санкции Евросоюза против России.

В декабре первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил продление ЕС экономических санкций против России.

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