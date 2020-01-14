Косачёв оценил ситуацию с санкциями ЕС против России

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с сайтом argumenti.ru прокомментировал санкции Евросоюза против России.

«Санкции ЕС — мера коллективная. Решение об их введении принимается единогласным решением Совета ЕС по представлению верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Они обязательны к выполнению всеми физическими и юридическими лицами — резидентами стран Евросоюза, включая дочерние предприятия и филиалы в третьих странах», — сказал Косачёв.

По его словам, требуется не только критическая масса тех, кто выступает против продления ограничительных мер, но и подчинение решению всех.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил продление ЕС экономических санкций против России.