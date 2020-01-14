В Совфеде прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с сайтом argumenti.ru прокомментировал отношения России со странами Ближнего Востока.

«Россия, как мне кажется, нашла верную тональность в отношениях с ключевыми игроками на ближневосточной сцене. Это резко подняло её авторитет за последние пять-семь лет. Она демонстрирует твёрдость и решительность там, где это нужно, включая применение силы, а это на Востоке уважают. Между тем она не навязывает своих решений, не учит никого жить. Она предлагает учитывать интересы всех сторон, кроме террористов», — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что посол Ирана в России Казем Джалали анонсировал скорый визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Тегеран для участия в заседании парламентской комиссии.