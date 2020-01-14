Посол Ирана анонсировал скорый визит Володина в Тегеран
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- РИА Новости
«Я бы хотел вас проинформировать, что уважаемый Вячеслав Викторович Володин, председатель Государственной думы России, скоро совершит визит в Иран», — приводит его слова на выступлении в Совете Федерации РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал убийство военными США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани кульминацией противоправных действий Вашингтона.
Он также призвал Тегеран и Вашингтон отказаться от эскалации ситуации в регионе.