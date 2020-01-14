Посол Ирана анонсировал скорый визит Володина в Тегеран

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ближайшее время отправится с визитом в Тегеран для участия в заседании парламентской комиссии, заявил иранский посол в России Казем Джалали.
Посол Ирана анонсировал скорый визит Володина в Тегеран
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Я бы хотел вас проинформировать, что уважаемый Вячеслав Викторович Володин, председатель Государственной думы России, скоро совершит визит в Иран», — приводит его слова на выступлении в Совете Федерации РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал убийство военными США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани кульминацией противоправных действий Вашингтона.

Он также призвал Тегеран и Вашингтон отказаться от эскалации ситуации в регионе.

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