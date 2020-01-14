Шотландия оценила письмо Джонсона по поводу референдума о независимости

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Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стёрджен прокомментировала письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в котором он высказался против референдума о независимости Шотландии.
Шотландия оценила письмо Джонсона по поводу референдума о независимости
  • Reuters

Соответствующее заявление Стёрджен опубликовала на своей странице в Twitter.

«Тори (Консервативная партия Великобритании. — RT) напуганы правом Шотландии самостоятельно выбирать своё будущее. Они знают, что, когда будет дан выбор... люди выберут независимость. У тори... нет положительных аргументов в пользу союза, поэтому всё, что они могут сделать, — это попытаться заблокировать демократию», — написала она.

Она также добавила, что власти Шотландии подготовят очередные шаги с целью провести референдум о независимости.

Ранее Джонсон отправил Стёрджен письмо, в котором заявил, что выступает против проведения референдума о независимости Шотландии.

В ноябре 2019 года британский премьер заявил, что не позволит провести очередной референдум о независимости Шотландии, на чём настаивает руководство региона. 

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