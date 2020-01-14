СМИ сообщили о стягивании сил Хафтара на юг от Триполи

Короткая ссылка
Агентство Anadolu со ссылкой на источники в правительстве национального согласия Ливии сообщает, что Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара стягивает свои силы на юг от Триполи.
СМИ сообщили о стягивании сил Хафтара на юг от Триполи
  • Reuters

«Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление», — указывает агентство.

Какого-либо официального подтверждения данной информации в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что Хафтар взял двое суток на обсуждение подписания итогового заявления по перемирию в Ливии с лидерами племён, которые поддерживают ЛНА.

13 января в Москве прошли российско-турецкие переговоры по Ливии, которые завершились без подписания соглашения о перемирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить