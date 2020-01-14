СМИ сообщили о стягивании сил Хафтара на юг от Триполи

Агентство Anadolu со ссылкой на источники в правительстве национального согласия Ливии сообщает, что Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара стягивает свои силы на юг от Триполи.

«Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление», — указывает агентство.

Какого-либо официального подтверждения данной информации в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что Хафтар взял двое суток на обсуждение подписания итогового заявления по перемирию в Ливии с лидерами племён, которые поддерживают ЛНА.

13 января в Москве прошли российско-турецкие переговоры по Ливии, которые завершились без подписания соглашения о перемирии.