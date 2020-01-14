СМИ сообщили о стягивании сил Хафтара на юг от Триполи
- Reuters
«Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление», — указывает агентство.
Какого-либо официального подтверждения данной информации в настоящий момент нет.
Ранее сообщалось, что Хафтар взял двое суток на обсуждение подписания итогового заявления по перемирию в Ливии с лидерами племён, которые поддерживают ЛНА.
13 января в Москве прошли российско-турецкие переговоры по Ливии, которые завершились без подписания соглашения о перемирии.