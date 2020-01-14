Ульянов прокомментировал решение евротройки по ситуации с СВПД

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Российская сторона выражает надежду, что решение евротройки запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД не усложнит ситуацию, которая установилась вокруг иранской ядерной сделки.
Ульянов прокомментировал решение евротройки по ситуации с СВПД
  • @Amb_Ulyanov
  • Twitter

«Страны евротройки решили активизировать механизм разрешения споров согласно 36-му пункту СВПД. По их словам, это сделано из благих намерений, чтобы сохранить сделку, и не имеет ничего общего с политикой максимального давления. Будем надеяться, что этот шаг не осложнит ситуацию», — написал в своём Twitter постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее Франция, Германия и Великобритания заявили, что они запустили механизм разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.

Это решение принято в связи с прекращением Ираном выполнения части обязанностей СВПД. 5 января было объявлено о последнем этапе сокращения обязательств.

Курированием работы механизма займётся глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель — он станет координатором совместной комиссии.

В мае 2018 года США вышли из СВПД, который был утверждён Советом Безопасности ООН в 2015 году, а США возобновили действие санкций против Ирана.

После этого Тегеран объявил о начале процедуры по частичному прекращению выполнения своих обязательств по ядерной сделке.

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