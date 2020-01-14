Правительство Ирака поддержит решение о выводе иностранных войск

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Пресс-секретарь правительства Ирака Уильям Варда заявил, что кабмин поддержит решение иракского парламента о выводе иностранных войск с территории страны.
Правительство Ирака поддержит решение о выводе иностранных войск
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

«Иракское правительство готово выполнить решение парламента Ирака, в котором говорится, что все иностранные войска должны быть выведены из Ирака. Под иностранными войсками подразумеваются не только американские военные, но и военнослужащие других стран в Ираке», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства. Вместе с этим он пригрозил Ираку санкциями.

5 января иракский парламент проголосовал за вывод с территории государства иностранных войск

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