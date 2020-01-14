ИКАО предоставит Ирану помощь в расследовании крушения Boeing

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приняла приглашение властей Ирана предоставить экспертную помощь в расследовании крушения украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране.

«ИКАО приняла приглашение от правительства Ирана предоставить экспертную помощь для расследования… инцидента с участием PS-752 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что ИКАО назначила старший и экспертный технический персонал, который будет выполнять функции консультантов и наблюдателей в отношении «взаимодействия и толкования государствами», относящимися к расследованию, положений, указанных в приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации.

Ранее ООН призвала Иран провести прозрачное и тщательное расследование авиакатастрофы.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из Тегерана, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.