ИКАО предоставит Ирану помощь в расследовании крушения Boeing
- Reuters
«ИКАО приняла приглашение от правительства Ирана предоставить экспертную помощь для расследования… инцидента с участием PS-752 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Отмечается, что ИКАО назначила старший и экспертный технический персонал, который будет выполнять функции консультантов и наблюдателей в отношении «взаимодействия и толкования государствами», относящимися к расследованию, положений, указанных в приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации.
Ранее ООН призвала Иран провести прозрачное и тщательное расследование авиакатастрофы.
Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из Тегерана, в результате чего погибли 176 человек.
11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.