Путин и Меркель обсудили ливийское урегулирование

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров обсудили подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Обсуждался ход подготовки к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский лидер также проинформировал коллегу о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии.

В пресс-службе уточнили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал московские переговоры по Ливии, которые состоялись 13 января. По его словам, важно, чтобы эти события помогли организации встречи в Берлине по ливийскому урегулированию.

Отмечалось, что прошедшие в Москве российско-турецкие переговоры по Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, в переговорах достигнут прогресс. Был рассмотрен проект документа, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня, его подписали председатель правительства национального единства Ливии Фаиз Сарадж и председатель государственного совета Халед Мишри.

В свою очередь, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и председатель палаты депутатов в Тобруке Агила Салех попросили немного дополнительного времени «до утра следующего дня», чтобы определиться с подписанием документа.