США ввели санкции против Владимира Плахотнюка
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Об этом говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.
Как заявляет Помпео, «в своём официальном качестве Плахотнюк был вовлечён в акты коррупции, которые подрывали верховенство закона и серьёзно угрожали независимости демократических институтов Молдавии».
Уточняется, что Плахотнюк отныне лишается права на получение въездных виз США.
Ранее суд в Кишинёве выдал мандат на заочный арест Плахотнюка.
Также Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать его по обвинению в организации преступного сообщества.
В июне 2019 года СМИ сообщали, что политики и бизнесмены, которые связаны с Демократической партией Молдавии, покидают страну.