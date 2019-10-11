Молдавский суд выдал мандат на заочный арест Плахотнюка

Суд в Кишинёве выдал мандат на заочный арест бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры Молдавии.

«Судьи Кишинёвского районного суда удовлетворили запрос прокуратуры и выдали 30-дневный ордер на арест бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка, обвиняемого в отмывании денег», — указывается в заявлении.

Ранее Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.

Летом СМИ сообщали, что политики и бизнесмены, которые связаны с Демократической партией Молдавии, покидают страну. Позднее стало известно, что Плахотнюк также уехал из страны на несколько дней.