Захарова оценила позицию Варшавы относительно дня освобождения города

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отсутствие у властей Варшавы планов официально отмечать 17 января 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Захарова оценила позицию Варшавы относительно дня освобождения города
  • РИА Новости

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?» — написала она в Facebook.

Захарова добавила, что «одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются».

«Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», — заключила дипломат.

Ранее в Варшаве заявили, что 17 января — день освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков — не отмечается на официальном уровне.

Как рассказала представитель городских властей, при этом в администрации зарегистрировали два уличных мероприятия, организуемых частными лицами.

Также ожидается, что представитель Варшавы 17 января возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата по приглашению союза солдат Войска польского.

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