В ВОЗ не исключили срочного заседания из-за нового коронавируса в КНР
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«С учётом развития ситуации генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус будет консультироваться с членами комитета по чрезвычайным ситуациям и может созвать экстренную встречу комитета», — говорится в заявлении.
Ранее в Китае скончался заболевший новым типом коронавируса, ещё около 40 человек были заражены.
Департамент здравоохранения Гонконга на фоне ситуации усилил санитарный контроль в пунктах пропуска на границе с китайским городом Ухань.