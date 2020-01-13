В ВОЗ не исключили срочного заседания из-за нового коронавируса в КНР

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Во Всемирной организации здравоохранения не исключили возможность проведения срочного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с появлением нового коронавируса в Китае и Таиланде.
В ВОЗ не исключили срочного заседания из-за нового коронавируса в КНР
  • Pixabay

«С учётом развития ситуации генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус будет консультироваться с членами комитета по чрезвычайным ситуациям и может созвать экстренную встречу комитета», — говорится в заявлении.

Ранее в Китае скончался заболевший новым типом коронавируса, ещё около 40 человек были заражены.

Департамент здравоохранения Гонконга на фоне ситуации усилил санитарный контроль в пунктах пропуска на границе с китайским городом Ухань.

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