НАТО рассказало об ответе на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
- Reuters
Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.
«Мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения», — заявил Столтенберг.
Глава НАТО также добавил, что министры обороны стран-членов альянса уже согласовали соответствующие меры.
Вместе с этим Столтенберг отметил, что НАТО не планирует размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерной боеголовкой.
В августе в МИД России официально заявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны. Представители Вашингтона заявляли, что это связано с тем, что, по их мнению, российская ракета 9М729 нарушает договор. Российская сторона неоднократно опровергала данные обвинения.