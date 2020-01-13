НАТО рассказало об ответе на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какой ответ готовит альянс на размещение российской стороной комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

«Мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения», — заявил Столтенберг.

Глава НАТО также добавил, что министры обороны стран-членов альянса уже согласовали соответствующие меры.

Вместе с этим Столтенберг отметил, что НАТО не планирует размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерной боеголовкой.

В августе в МИД России официально заявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны. Представители Вашингтона заявляли, что это связано с тем, что, по их мнению, российская ракета 9М729 нарушает договор. Российская сторона неоднократно опровергала данные обвинения.