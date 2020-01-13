СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

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Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году с целью грабежа. Об этом сообщил зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов.
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
  • РИА Новости

По его словам, вечером 30 июля 2018 года россияне направлялись в сторону Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной. Их предупредили об опасности ночной поездки, однако от предложения переночевать в городе они отказались.

Машину остановила группа «неизвестных темнокожих вооружённых людей», которые потребовали от мужчин выйти и отдать вещи, рассказали в СК. Получив отказ, преступники расстреляли российских граждан, водителю удалось скрыться.

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — сказал Краснов в интервью газете «Коммерсантъ»

Ранее в МИД России заявили, что следственные действия находятся на контроле руководства страны. В ведомстве также обратили внимание на многочисленные вопросы к организаторам поездки россиян. 

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заверил, что правительство страны прилагает все усилия для обеспечения тщательного расследования убийства.

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