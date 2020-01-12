В Индии самолёт совершил экстренную посадку из-за лжетеррористки

Самолёт авиакомпании Air Asia, следовавший из Калькутты в Мумбай, был вынужден вернуться обратно в аэропорт вылета и совершить экстренную посадку из-за пассажирки, угрожавшей взорвать лайнер.

Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным издания, 25-летняя девушка примерно через 40 минут после взлёта попросила бортпроводницу передать пилоту записку, в которой говорилось, что к её телу привязана бомба и она может взорвать лайнер в любой момент. В связи с этим было решено вернуться в аэропорт вылета.

В аэропорту девушку задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе обысков взрывное устройство обнаружено не было.

В настоящий момент неизвестно, что побудило задержанную сообщить об угрозе взрыва и вернуть тем самым самолёт в Калькутту.

В середине сентября самолёт, выполнявший рейс Казань — Симферополь, штатно сел в аэропорту прибытия после сообщения о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту.