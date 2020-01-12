В Индии самолёт совершил экстренную посадку из-за лжетеррористки
- Reuters
Об этом сообщает Hindustan Times.
По данным издания, 25-летняя девушка примерно через 40 минут после взлёта попросила бортпроводницу передать пилоту записку, в которой говорилось, что к её телу привязана бомба и она может взорвать лайнер в любой момент. В связи с этим было решено вернуться в аэропорт вылета.
В аэропорту девушку задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе обысков взрывное устройство обнаружено не было.
В настоящий момент неизвестно, что побудило задержанную сообщить об угрозе взрыва и вернуть тем самым самолёт в Калькутту.
В середине сентября самолёт, выполнявший рейс Казань — Симферополь, штатно сел в аэропорту прибытия после сообщения о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту.