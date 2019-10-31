В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе в самолёте «лжеминёра»

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, из-за анонимного звонка которого был задержан вылет самолёта из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ России по Свердловской области.

«Благодаря слаженной работе аэропорта Кольцово и специальных служб менее часа потребовалась для того, чтобы установить личность и задержать лжеминёра», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, мужчина является гражданином России 1982 года рождения.

По данным источника, мужчина был пьян, а информация о взрывном устройстве на борту самолёта не подтвердилась.

Как заявили в пресс-службе авиакомпании, был получен анонимный звонок о минировании самолёта, готовившегося к рейсу по маршруту Екатеринбург — Сургут. Пассажиры были эвакуированы.

ТАСС передаёт, что самолёт, задержанный из-за звонка о минировании, в настоящее время вылетел из Екатеринбурга в Сургут.

В середине сентября самолёт, выполнявший рейс Казань — Симферополь, штатно сел в аэропорту прибытия после сообщения о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту.