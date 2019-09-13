Самолёт из Казани сел в Крыму после сообщения о взрывном устройстве

Короткая ссылка
Самолёт, летевший из Казани в Симферополь, штатно сел в аэропорту прибытия после сообщения о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту.
Самолёт из Казани сел в Крыму после сообщения о взрывном устройстве
  • ©Viktor Borzyh
  • globallookpress.com

«Сообщение о взрывном устройстве было. Самолёт сел, устройства не найдено», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Отмечается, что проводится проверка по факту ложного сообщения о минировании.

«Самолёт А321, который совершал рейс Казань — Симферополь, штатно приземлился в аэропорту прибытия», — сообщили в аэропорту Симферополя. 

7 августа URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга проверяли сообщения о взрывном устройстве в самолёте.

23 мая самолёт авиакомпании Vueling вынужденно приземлился в аэропорту Барселоны из-за сообщения о бомбе на борту лайнера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить