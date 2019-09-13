Самолёт из Казани сел в Крыму после сообщения о взрывном устройстве

Самолёт, летевший из Казани в Симферополь, штатно сел в аэропорту прибытия после сообщения о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту.

«Сообщение о взрывном устройстве было. Самолёт сел, устройства не найдено», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Отмечается, что проводится проверка по факту ложного сообщения о минировании.

«Самолёт А321, который совершал рейс Казань — Симферополь, штатно приземлился в аэропорту прибытия», — сообщили в аэропорту Симферополя.

7 августа URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга проверяли сообщения о взрывном устройстве в самолёте.

23 мая самолёт авиакомпании Vueling вынужденно приземлился в аэропорту Барселоны из-за сообщения о бомбе на борту лайнера.