Семь стран лишились права голосовать на Генассамблее ООН из-за долгов

На Генассамблее ООН по причине неуплаты взносов без права голоса остались семь входящих в организацию государств.

Согласно сообщению на сайте ГА ООН, в данный список попали Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика с задолженностью, которая равна или превышает сумму платежей за последние два года.

Исходя из данных Генассамблеи, наибольший долг зафиксирован у Венесуэлы — для сокращения суммы задолженности по взносам ей необходимо произвести минимальный платёж в более $21 млн.

Уточняется, что в списке должников также присутствуют Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, однако им разрешено участвовать в голосовании в Генассамблее до конца сессии.

Ранее сообщалось, что взнос Украины в бюджет ООН в 2020 году составит около $1,7 млн.