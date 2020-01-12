Семь стран лишились права голосовать на Генассамблее ООН из-за долгов

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На Генассамблее ООН по причине неуплаты взносов без права голоса остались семь входящих в организацию государств.
Семь стран лишились права голосовать на Генассамблее ООН из-за долгов
  • Reuters

Согласно сообщению на сайте ГА ООН, в данный список попали Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика с задолженностью, которая равна или превышает сумму платежей за последние два года.

Исходя из данных Генассамблеи, наибольший долг зафиксирован у Венесуэлы — для сокращения суммы задолженности по взносам ей необходимо произвести минимальный платёж в более $21 млн.

Уточняется, что в списке должников также присутствуют Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, однако им разрешено участвовать в голосовании в Генассамблее до конца сессии. 

Ранее сообщалось, что взнос Украины в бюджет ООН в 2020 году составит около $1,7 млн.

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