CNN: США высылают более десятка саудовских военнослужащих

Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в американской армии, будут высланы из США. Как сообщает CNN со ссылкой на данные нескольких источников, такое решение было принято по результатам проверки после стрельбы на базе ВМС во Флориде.

Согласно данным CNN, никто из высылаемых не обвиняется в пособничестве военнослужащему из Саудовской Аравии, который в декабре 2019 года устроил стрельбу на американской базе.

Уточняется, что некоторые саудовские военные имеют связи с экстремистскими движениями.

«После трагедии в Пенсаколе (место, где произошла стрельба. — RT) Минобороны запретило проводить тренировки зарубежных военных курсантов из Саудовской Аравии на время проверки», — заявил подполковник Роберт Карвер.

6 декабря на базе ВМС США во Флориде неизвестный открыл огонь по людям, погибли четыре человека, включая стрелка.

Позднее стало известно, что стрелок был курсантом из Саудовской Аравии. В связи с этим Пентагон провёл проверку всех проходящих подготовку в армии США военнослужащих из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.