CNN: США высылают более десятка саудовских военнослужащих
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Согласно данным CNN, никто из высылаемых не обвиняется в пособничестве военнослужащему из Саудовской Аравии, который в декабре 2019 года устроил стрельбу на американской базе.
Уточняется, что некоторые саудовские военные имеют связи с экстремистскими движениями.
«После трагедии в Пенсаколе (место, где произошла стрельба. — RT) Минобороны запретило проводить тренировки зарубежных военных курсантов из Саудовской Аравии на время проверки», — заявил подполковник Роберт Карвер.
6 декабря на базе ВМС США во Флориде неизвестный открыл огонь по людям, погибли четыре человека, включая стрелка.
Позднее стало известно, что стрелок был курсантом из Саудовской Аравии. В связи с этим Пентагон провёл проверку всех проходящих подготовку в армии США военнослужащих из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.