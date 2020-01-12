CNN: США высылают более десятка саудовских военнослужащих

Короткая ссылка
Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в американской армии, будут высланы из США. Как сообщает CNN со ссылкой на данные нескольких источников, такое решение было принято по результатам проверки после стрельбы на базе ВМС во Флориде.
CNN: США высылают более десятка саудовских военнослужащих
  • © Patrick Nichols/ZUMAPRESS.com

Согласно данным CNN, никто из высылаемых не обвиняется в пособничестве военнослужащему из Саудовской Аравии, который в декабре 2019 года устроил стрельбу на американской базе.

Уточняется, что некоторые саудовские военные имеют связи с экстремистскими движениями.

«После трагедии в Пенсаколе (место, где произошла стрельба. — RT) Минобороны запретило проводить тренировки зарубежных военных курсантов из Саудовской Аравии на время проверки», — заявил подполковник Роберт Карвер.

6 декабря на базе ВМС США во Флориде неизвестный открыл огонь по людям, погибли четыре человека, включая стрелка.

Позднее стало известно, что стрелок был курсантом из Саудовской Аравии. В связи с этим Пентагон провёл проверку всех проходящих подготовку в армии США военнослужащих из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить