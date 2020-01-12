Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана

Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Омана, выразив им свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования народу Омана», — цитирует ТАСС заявление, распространённое пресс-службой Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что султан принёс своей стране «мир и процветание».

Он также отметил усилия Аль Саида по достижению мира в регионе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью Кабуса бен Саида Аль Саида.

Султан Омана, правивший страной с 1970 года, скончался в возрасте 79 лет.