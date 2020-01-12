Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана
«Мы выражаем глубочайшие соболезнования народу Омана», — цитирует ТАСС заявление, распространённое пресс-службой Белого дома.
Американский лидер подчеркнул, что султан принёс своей стране «мир и процветание».
Он также отметил усилия Аль Саида по достижению мира в регионе.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью Кабуса бен Саида Аль Саида.
Султан Омана, правивший страной с 1970 года, скончался в возрасте 79 лет.