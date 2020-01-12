Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Омана, выразив им свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования народу Омана», — цитирует ТАСС заявление, распространённое пресс-службой Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что султан принёс своей стране «мир и процветание».

Он также отметил усилия Аль Саида по достижению мира в регионе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью Кабуса бен Саида Аль Саида.

Султан Омана, правивший страной с 1970 года, скончался в возрасте 79 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить