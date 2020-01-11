Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана после смерти султана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося 11 января после продолжительной болезни.
Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана после смерти султана
  • Reuters

«Я выражаю соболезнования народу Омана и разделяю его скорбь в связи с кончиной султана Кабуса бен Саида... Он был великим лидером, который неустанно трудился над укреплением мира и стабильности на Ближнем Востоке», — написал Нетаньяху в своём Twitter.

Он отметил роль Кабуса бен Саида Аль Саида в укреплении статуса Омана на мировой арене.

Израильский премьер также поздравил министра наследия и культуры Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида с назначением на пост султана и выразил надежду на продолжение им политики по обеспечению мира в регионе.

Султан Омана, правивший страной с 1970 года, скончался в возрасте 79 лет.

В ОАЭ и Катаре объявили трёхдневный траур в связи с его кончиной.

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