Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана после смерти султана
- Reuters
«Я выражаю соболезнования народу Омана и разделяю его скорбь в связи с кончиной султана Кабуса бен Саида... Он был великим лидером, который неустанно трудился над укреплением мира и стабильности на Ближнем Востоке», — написал Нетаньяху в своём Twitter.
Он отметил роль Кабуса бен Саида Аль Саида в укреплении статуса Омана на мировой арене.
Израильский премьер также поздравил министра наследия и культуры Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида с назначением на пост султана и выразил надежду на продолжение им политики по обеспечению мира в регионе.
Султан Омана, правивший страной с 1970 года, скончался в возрасте 79 лет.
В ОАЭ и Катаре объявили трёхдневный траур в связи с его кончиной.