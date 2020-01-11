Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, правившего страной с 1970 года.
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана
  • Султан Кабус бен Саид Аль Саид
  • Reuters
  • © Fadi Al-Assaad

«По воле Всевышнего Аллаха ушёл в Праведный мир султан Омана Кабус бен Саид. Выражаю соболезнования семье, родным и близким Кабуса бен Саида и всему народу султаната Оман!» — приводит РИА Новости сообщение главы Чечни в Telegram-канале.

Ранее власти ОАЭ и Катара объявили трёхдневный траур в связи со смертью султана Омана.

Султан Омана скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Новым султаном назначен Хейсам бен Тарик Аль Саид, занимавший пост министра наследия и культуры Омана.

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