Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, правившего страной с 1970 года.

«По воле Всевышнего Аллаха ушёл в Праведный мир султан Омана Кабус бен Саид. Выражаю соболезнования семье, родным и близким Кабуса бен Саида и всему народу султаната Оман!» — приводит РИА Новости сообщение главы Чечни в Telegram-канале.

Ранее власти ОАЭ и Катара объявили трёхдневный траур в связи со смертью султана Омана.

Султан Омана скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Новым султаном назначен Хейсам бен Тарик Аль Саид, занимавший пост министра наследия и культуры Омана.