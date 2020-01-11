В ОАЭ и Катаре объявлен траур в связи со смертью султана Омана

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Президент ОАЭ и эмир Катара Халифа бен Заед Аль Нахайян и Тамим бен Хамад Аль Тани объявили трёхдневный траур в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида.
В ОАЭ и Катаре объявлен траур в связи со смертью султана Омана
  • султан Кабус бен Саид Аль Саид
  • Reuters

«Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования правящей семье и народу султаната дружеского Омана в связи с большой потерей в лице султана Кабуса бен Саида. Президент Халифа бен Зеид Аль Нахайян оплакивает с большой скорбью и печалью султана Кабуса бен Саида и объявил трёхдневный траур в стране», — приводит РИА Новости сообщение президента ОАЭ.

Эмир Катара назвал Кабуса великим лидером, который руководствовался в правлении мудростью, справедливостью, взвешенностью и беспристрастностью.

«Тамим бен Хамад Аль Тани с огромной скорбью и печалью оплакивает кончину дорогого брата султана Кабуса бен Саида, который отошёл под сень Аллаха вчера вечером. Эмир приказал объявить в стране траур в течение трёх дней», — говорится в заявлении канцелярии Катара.

Ранее стало известно, что султан Омана скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

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