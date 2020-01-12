Антонов: Россия будет помнить помощь союзников во Второй мировой войне

Российский посол в США Анатолий Антонов пообещал, что Россия никогда не забудет о помощи союзников по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, отметив при этом, что Советский Союз понёс наибольшие потери, приняв на себя основной удар фашистов.

Соответствующее заявление было сделано на церемонии по случаю 75-й годовщины катастрофы гидроплана с советскими и канадскими лётчиками в Северной Каролине.

«Сегодня мы отдаём дань памяти этим воинам, а также миллионам солдат, матросов и офицеров, которые бесстрашно сражались с врагом и сохранили мир на планете. Мы всегда будем помнить помощь союзников по антигитлеровской коалиции», — цитирует главу российской дипмиссии ТАСС.

При этом он напомнил, что СССР заплатил за победу в Великой Отечественной войне «огромную цену» в 27 млн человеческих жизней.

«Советский Союз принял на себя основной удар фашистов. Они бросили на восточный фронт три четверти своих войск», — подчеркнул Антонов.

Он также отметил важную роль секретного проекта «Зебра» по поставке гидропланов из США в СССР в рамках программы ленд-лиза для «боевого братства» участников антигитлеровской коалиции в годы войны.

«Великие поколения» наших стран вместе одержали верх в схватке с нацистским чудовищем. Наш общий долг — сделать так, чтобы трагические события тех лет больше никогда не повторились», — призвал российский посол.

По его словам, для этого следует бережно хранить историческую правду о Второй мировой войне.

В конце декабря российский президент Владимир Путин заявил, что его удивила и задела резолюция Европарламента о причинах Второй мировой войны.

Он также пообещал правдой ответить на попытки искажения исторических фактов и событий Второй мировой войны некоторыми странами и международными институтами.