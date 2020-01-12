Антонов: Россия будет помнить помощь союзников во Второй мировой войне

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Российский посол в США Анатолий Антонов пообещал, что Россия никогда не забудет о помощи союзников по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, отметив при этом, что Советский Союз понёс наибольшие потери, приняв на себя основной удар фашистов.
Антонов: Россия будет помнить помощь союзников во Второй мировой войне
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Соответствующее заявление было сделано на церемонии по случаю 75-й годовщины катастрофы гидроплана с советскими и канадскими лётчиками в Северной Каролине.

«Сегодня мы отдаём дань памяти этим воинам, а также миллионам солдат, матросов и офицеров, которые бесстрашно сражались с врагом и сохранили мир на планете. Мы всегда будем помнить помощь союзников по антигитлеровской коалиции», — цитирует главу российской дипмиссии ТАСС.

При этом он напомнил, что СССР заплатил за победу в Великой Отечественной войне «огромную цену» в 27 млн человеческих жизней.

«Советский Союз принял на себя основной удар фашистов. Они бросили на восточный фронт три четверти своих войск», — подчеркнул Антонов.

Он также отметил важную роль секретного проекта «Зебра» по поставке гидропланов из США в СССР в рамках программы ленд-лиза для «боевого братства» участников антигитлеровской коалиции в годы войны.

«Великие поколения» наших стран вместе одержали верх в схватке с нацистским чудовищем. Наш общий долг — сделать так, чтобы трагические события тех лет больше никогда не повторились», — призвал российский посол.

По его словам, для этого следует бережно хранить историческую правду о Второй мировой войне.

В конце декабря российский президент Владимир Путин заявил, что его удивила и задела резолюция Европарламента о причинах Второй мировой войны.

Он также пообещал правдой ответить на попытки искажения исторических фактов и событий Второй мировой войны некоторыми странами и международными институтами.

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