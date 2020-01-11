В Совфеде оценили слова Хейла о том, что США видят в России конкурента

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Кирилл Горшенин
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о том, что Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента.
В Совфеде оценили слова Хейла о том, что США видят в России конкурента
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«Определённая конкурентность есть между всеми государствами мира, даже теми, кто дружески настроен по отношению друг к другу... Другое дело, приводит ли эта конкурентность к позитиву или негативу. Американцы видят только негатив. Они воспринимают Россию как страну, которая покушается на их интересы... Когда речь о добросовестной, доброжелательной конкуренции, ничего плохого нет. Конкуренция в рамках, которые позволяют себе американцы, — недобросовестная конкуренция», — добавил сенатор.

Он напомнил, что США применяют недопустимые инструменты ведения политической борьбы.

Заявление Хейла о том, что США выступают «за добрые отношения с Россией», по словам Цекова, справедливо только на словах.

«Трамп не один раз говорил о том, что он хотел бы наладить отношения с Россией... Он об этом говорил и в период своей избирательной кампании, и после неё, но это слова. На деле, как показывает ситуация последних трёх лет, многие санкционные решения США Трампом поддерживались. Последние касались «Северного потока — 2», — объяснил Цеков.

Ранее Хейл рассказал о том, что для США «Россия является «достаточно жёстким, иногда изобретательным» конкурентом, отметив, что Соединённые Штаты выступают «за добрые отношения с Россией».

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