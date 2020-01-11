В Госдуме оценили заявление Трампа о торговых отношениях с Россией

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
В Госдуме оценили заявление Трампа о торговых отношениях с Россией
  • Reuters

«Любое государство заинтересовано в развитии торгово-экономических связей. Россия является крупнейшим поставщиком ресурсов на международный рынок. Поэтому было бы нелогично отгораживаться от России по политическим основаниям. Тем более с точки зрения потомственного бизнесмена», — заявил Морозов.

Депутат добавил, что, по его мнению, у России «есть перспективы развития любых связей с США, в том числе торгово-экономических».

«При отсутствии политических разногласий, конечно. Я надеюсь, что со временем мы сведём эти разногласия на нет», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что США должны быть в состоянии торговать с Россией. По его словам, Вашингтон «может поладить» с Москвой «после того, как охота на ведьм закончилась».

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