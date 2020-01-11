Рухани призвал устранить недостатки систем обороны Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о необходимости устранить все недостатки систем обороны страны после того, как пассажирский самолёт был случайно сбит под Тегераном.

«Необходимо принять меры для устранения недостатков систем обороны страны, чтобы подобная катастрофа больше никогда не повторилась», — говорится в сообщении Рухани.

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».

Президент страны отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности.