Рухани призвал устранить недостатки систем обороны Ирана
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«Необходимо принять меры для устранения недостатков систем обороны страны, чтобы подобная катастрофа больше никогда не повторилась», — говорится в сообщении Рухани.
8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.
По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».
Президент страны отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности.