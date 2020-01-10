В ВМС США заявили об агрессивном поведении корабля ВМФ России

Корабль ВМФ России «агрессивно» подошёл к американскому эсминцу в северной части Аравийского моря. Об этом заявили в пресс-службе 5-го флота ВМС США.

«В четверг, 9 января, во время проведения обычных операций в северной части Аравийского моря к кораблю USS Farragut агрессивно приблизился корабль ВМФ России», — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, Farragut подал пять коротких гудков (международный морской сигнал об опасности столкновения) и попросил российский корабль сменить курс в соответствии с международными правилами.

«Вначале российский корабль отказался, но в итоге изменил курс», — добавили в пресс-службе.

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3 — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020

В середине декабря ракетный корабль ЧФ России «Вышний Волочёк» взял на сопровождение американский эсминец Ross, который вошёл в юго-западную часть акватории Чёрного моря.

Летом 2019 года Пятый канал опубликовал видео, на котором запечатлено, как американский крейсер пересёк курс российского корабля «Адмирал Виноградов».