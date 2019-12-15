Корабль ЧФ взял на сопровождение эсминец США в Чёрном море
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Об этом заявили в Национальном центре управления обороной России.
«Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США осуществляет малый ракетный корабль ЧФ «Вышний Волочёк», — сообщили в центре.
В октябре три российских корабля Черноморского флота взяли на контроль вошедший в Чёрное море эсминец США Porter.
После этого командующая американским 6-м флотом Лиза Франкетти назвала целью захода эсминца в Чёрное море демонстрацию приверженности Соединённых Штатов свободе судоходства и союзникам по НАТО.