Корабль ЧФ взял на сопровождение эсминец США в Чёрном море

Малый ракетный корабль Черноморского флота России «Вышний Волочёк» взял на сопровождение американский эсминец Ross, вошедший в юго-западную часть акватории Чёрного моря.

Об этом заявили в Национальном центре управления обороной России.

«Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США осуществляет малый ракетный корабль ЧФ «Вышний Волочёк», — сообщили в центре.

В октябре три российских корабля Черноморского флота взяли на контроль вошедший в Чёрное море эсминец США Porter.

После этого командующая американским 6-м флотом Лиза Франкетти назвала целью захода эсминца в Чёрное море демонстрацию приверженности Соединённых Штатов свободе судоходства и союзникам по НАТО.