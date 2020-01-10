В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране

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Нет оснований не доверять разведданным ряда стран Запада о возможном попадании ракеты в украинский самолёт в Иране. Об этом, как передаёт Интерфакс, перед заседанием совета ЕС заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране
  • globallookpress.com

«Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран — союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолёт мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны», — сказал он.

Ранее канадский премьер Джастин Трюдо заявил о наличии данных разведки, указывающих на то, что самолёт был сбит иранской ракетой.

В Иране назвали такие данные иррациональными, опровергнув сообщения о том, что рядом с местом трагедии якобы были найдены обломки ракеты.

Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой.

В МИД России призвали не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию. 

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