В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в Boeing в Иране
- globallookpress.com
«Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран — союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолёт мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны», — сказал он.
Ранее канадский премьер Джастин Трюдо заявил о наличии данных разведки, указывающих на то, что самолёт был сбит иранской ракетой.
В Иране назвали такие данные иррациональными, опровергнув сообщения о том, что рядом с местом трагедии якобы были найдены обломки ракеты.
Как заявил украинский лидер Владимир Зеленский, версия о попадании ракеты не исключается, но не является подтверждённой.
В МИД России призвали не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.