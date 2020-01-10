Медведеву доложили об оценке безопасности полётов на Ближнем Востоке

Российскому премьеру Дмитрию Медведеву доложили итоги оценки безопасности полётов и туризма в Ближневосточном регионе.

Об этом рассказал пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

«По поручению Дмитрия Медведева проведена оценка безопасности полётов и туризма в Ближневосточном регионе», — цитирует РИА Новости Осипова.

Он сообщил, что соответствующие доклады поступили в распоряжение Медведева.

По его словам, при обострении ситуации российский кабмин готов принять меры, «которые позволят при необходимости в кратчайшие сроки осуществить все неотложные материально-технические и финансовые мероприятия для обеспечения безопасности российских граждан, включая их эвакуацию».

Он отметил, что налажено регулярное информирование россиян, находящихся в регионе либо планирующих зарубежные поездки, о рисках, с которыми они могут столкнуться.

«В частности, Ростуризм совместно с ассоциацией «Турпомощь» организовал работу горячей линии для граждан, находящихся в туристических поездках в регионе», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее Медведев поручил оценить безопасность полётов и туризма на Ближнем Востоке.

Позднее Росавиация призвала авиакомпании принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полётов на Ближний Восток.