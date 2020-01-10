В ЕК не увидели доказательств падения Boeing в Иране из-за ракеты

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Представитель Еврокомиссии в ходе брифинга в Брюсселе заявил, что в настоящее время нет убедительных доказательств того, что украинский Boeing в Иране потерпел крушение из-за попадания ракеты.
В ЕК не увидели доказательств падения Boeing в Иране из-за ракеты
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Об этом, как сообщает «Европейская правда», он сказал на брифинге в Брюсселе, комментируя заявления Канады о том, что Boeing был сбит иранской ракетой.

«На этом этапе нет убедительных доказательств, касающихся причины инцидента, и мы всё ещё ждём результатов расследования, которое продолжается», — сказал он.

По его словам, в ЕК ожидают, что по факту авиакатастрофы будет проведено независимое расследование согласно международным правилам.

Также он заявил о готовности Еврокомиссии помочь странам, проводящим расследование.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил о наличии разведывательных данных, указывающих на то, что украинский Boeing 737 в Тегеране был сбит иранской ракетой.

Организация гражданской авиации Ирана опровергла эти данные.

8 января украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение в Тегеране. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

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