Глава МИД Ирана сравнил США с террористической организацией

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США ведут себя как террористическая организация «Исламское государство»*, когда угрожают уничтожить культурные объекты Ирана.

Как отмечается, соответствующее заявление министра зачитал на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта, в том числе имеющих культурное значение.

В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум базам Соединённых Штатов в Ираке.

В Министерстве иностранных дел России призвали стороны к сдержанности.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.