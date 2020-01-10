Глава МИД Ирана сравнил США с террористической организацией

Короткая ссылка
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США ведут себя как террористическая организация «Исламское государство»*, когда угрожают уничтожить культурные объекты Ирана.
Глава МИД Ирана сравнил США с террористической организацией
  • Reuters

Как отмечается, соответствующее заявление министра зачитал на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта, в том числе имеющих культурное значение.

В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум базам Соединённых Штатов в Ираке.

В Министерстве иностранных дел России призвали стороны к сдержанности.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить