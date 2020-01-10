Глава МИД Ирана сравнил США с террористической организацией
- Reuters
Как отмечается, соответствующее заявление министра зачитал на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта, в том числе имеющих культурное значение.
В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум базам Соединённых Штатов в Ираке.
В Министерстве иностранных дел России призвали стороны к сдержанности.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.